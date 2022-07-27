Британия, США и Финляндия провели совместные военные учения

Около 150 британских военных присоединились к учениям, проводимым в Финляндии американскими и финскими вооруженными силами, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства.

В четырехдневных учениях приняли участие 750 военных из трех стран. Учения проходили спустя несколько недель после того, как страны НАТО подписали протокол о включении Финляндии в альянс, передает BBC.

Финляндия и Швеция на протяжении многих лет сохраняли нейтральный статус, однако после вторжения РФ в Украину приняли решение войти в состав НАТО. Протяженность общей сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет почти 1,3 тыс. км.