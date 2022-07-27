Первая смерть от оспы обезьян в Европе

Один человек скончался от оспы обезьян в Испании, это первая смерть от этой инфекции, зарегистрированная в Европе, сообщает La Vanguardia со ссылкой на отчет испанского Минздрава.

Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. Издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с опозданием.

В испанском Минздраве уточнили, что у 135 пациентов с оспой обезьян возникли осложнения. Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.