Экс-глава ЦРУ считает возможным возвращение Украиной захваченных территорий

Экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший глава Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус считает возможным возвращение Украиной территорий, захваченных Россией в ходе войны. Такое заявление американский генерал сделал в интервью газете Bild.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы могут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы", - приводит Deutsche Welle слова Петреуса.

"Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - отметил Петреус.

Экс-глава ЦРУ также предупредил о последствиях, которые возможная победа России будет иметь для Европы: "Российский военный успех в Украине - который я считаю очень маловероятным - был бы катастрофическим для европейской безопасности".