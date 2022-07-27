Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 10:38

В конце июля в Ташкенте прошла международная конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», в которой приняли участие более 20 делегаций из различных стран. Делегацию «Талибана» возглавлял министр иностранных дел в правительстве талибов. Талибы уже год у власти – это много или мало для страны, где без малого четыре десятка лет шла ожесточенная гражданская война? Скорее – крайне мало, можно сказать, что практически совсем ни о чем. Талибам не удалось создать дееспособной вертикали власти, что, кстати, всегда было проблемой для Афганистана, не удалось выдавить из страны филиал ИГИЛ - «вилаят Хорасан», крайне скромны успехи нового правительства и в сокращении наркоторговли.

Но определенные успехи все же есть – снизился уровень насилия, страна пережила нынешнюю зиму, не скатившись в гуманитарную катастрофу, государственные учреждения начинают более-менее нормально функционировать, развернуты общественные работы, позволяющие части афганцев зарабатывать на пропитание. Причем все это было сделано без широкомасштабной международной помощи – разве что гуманитарные грузы из государств Центральной Азии, Пакистана и Китая помогли снизить накал ситуации с продовольствием. Но главное, что удалось талибам, это заключить ряд предварительных договоренностей с теми же Китаем, Пакистаном и Узбекистаном, реализация которых откроет второе дыхание для афганской экономики. Собственно, прошедшая в Ташкенте конференция стала одновременно и подведением итогов, и определением ближайших перспектив развития Афганистана, чтобы исключить на его территории эскалацию различных конфликтов и сделать более безопасной реализацию экономических проектов.

Особенно отчетливо это проявилось в заявлениях узбекской стороны. Если раньше декларации Ташкента касались только экономической составляющей сотрудничества с Афганистаном, то на нынешней конференции президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении призвал талибов не только к формированию инклюзивной администрации, но и к соблюдению прав женщин, а также возобновлению доступа к школьному образованию девочек старше 12 лет. Было видно, что такой поворот застал талибов врасплох. Амир-Хан Муттаки заговорил о том, что в афганских школах в настоящее время обучаются 10 миллионов детей, но не пояснил, когда к ним смогут присоединиться девочки старше 12 лет. Что же касается афганских женщин, то он несколько невнятно заявил, что они «могут работать в тех учреждениях, где для этого созданы соответствующие условия». Там же, где таких «условий нет», женщины получают зарплату, но пока находятся дома, ожидая изменения ситуации. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, в свою очередь, и при молчаливом согласии остальных участников конференции прямо заявил: «Пока эти условия не будут выполнены, правительство талибов не может рассчитывать на международное признание». В том числе и тех государств, которые активно готовы с ним сотрудничать в экономических проектах. А учитывая то, что Узбекистан сейчас председательствует в ШОС, это не просто слова, а консолидированная позиция государств, от которых Афганистан рассчитывает получить серьезную экономическую помощь.

Делегация талибов прибыла на конференцию без серьезной подготовки, и это очевидный факт. Удержавшись год у власти, они отчего-то решили, что теперь основные проблемы у них остались позади, и партнеры по экономическим проектам резко снизят планку требований к ним. Оказалось, что ситуация выглядит несколько иначе. Партнеры, конечно, оценили договороспособность талибов и их искреннее желание запустить созидательное сотрудничество. Но при этом они вполне адекватно оценивают два обстоятельства. Во-первых, без инклюзивного правительства мира в Афганистане не видать еще долго. Во-вторых, самые лучшие проекты невозможно реализовать каждой из сторон поодиночке. А потому, как бы не представляли ситуацию талибы, без привлечения национальных «меньшинств» – таджиков, узбеков и хазарейцев, им не справиться – нужно договариваться. Причем с реальными политическими результатами, которые были бы видны иностранным инвесторам.