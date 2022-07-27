Евросоюз вдвое сократил закупки газа из России

С начала войны в Украине доля российского газа в закупках Евросоюза сократилась в два раза. Об этом заявил верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель в интервью Deutsche Welle.

«До начала войны эта доля составляла 40%, а сейчас - 20%», - заявил Боррель, отметив, что невозможно «требовать полностью прекратить закупки газа за одну ночь».

Боррель подчеркнул, что Евросюз «не может творить чудеса».

На фоне отказа от поставок из России страны Евросоюза в конце июля договорились снизить потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние пять лет на ближайший зимний сезон.