Джамиль Гасанлы решил уйти с должности главы Нацсовета

«Я сообщил, что намерен уйти с поста председателя Национального совета. Национальный совет должен омолодиться, обновиться, я уже восьмой год нахожусь у руля этой организации. Если вы призываете людей к чему-то, то должны сами находиться на переднем фланге этого процесса. Сидеть в Лондоне, Париже, Берлине или Вашингтоне и призывать людей к протесту - это неправильно. Возраст - это такой предел, что ты должен вовремя уйти, в том числе и из этого мира», - считает Гасанлы.

При этом он подчеркнул, что намерен остаться в руководстве Национального совета, даже если подаст в отставку с должности председателя этой организации.