Украинцы ударили по еще одному стратегически важному мосту у Херсона

В результате ударов украинских военных прервано движение по еще одному стратегически важному мосту, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

Через Днепр в Херсонской области есть всего три переправы: Антоновский автомобильный мост (Антоновский мост) возле Херсона, Антоновский железнодорожный мост в 6 км от него, а также дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке - еще в 70 км.

В ходе контрнаступления украинские военные пытаются вывести из строя эти мосты, чтобы отрезать российскую армию на правом берегу Днепра от снабжения. В среду после очередного удара было перекрыто движение по Антоновскому мосту. Теперь, как сообщили сегодня украинские военные, движения нет и по железнодорожному мосту.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в заявлении военных.

Россия пока не комментировала эти заявления украинских военных.