В захваченном Энергодаре взорвалась российская военная техника фото; видео
В находящемся под контролем российских войск украинском городе Энергодар в Запорожской области взорвались три единицы техники вооруженных сил России. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.
По его словам, перед гостиницей «ОП ЗАЭС» взорвалась российская техника, которая «преграждала подъезд к гостинице». Появившиеся в сети кадры пожара – последствия подрыва техники, отметил Орлов. Жертв среди гражданских нет. В расположенных рядом домах выбило окна.
Мэр призвал не верить домыслам и ждать официальной информации.