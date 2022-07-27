Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма

Издание утверждает, что глава Госдепартамента опасается, что это приведет к негативным последствиям. В частности, тогда придется вводить санкции против некоторых союзников США, поддерживающих деловые отношения с Россией, а также это еще больше осложнит дипломатические связи с РФ, которые и так находятся на минимальном уровне.

"Цена, которую мы и другие страны заставили платить Россию, равна той, которая бы последовала в результате признания России страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем, те же самые", - заявил Энтони Блинкен, слова которого приводит BBC.

На этой неделе американский Сенат единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Формально резолюция Сената является рекомендацией. Право выносить решения по этому вопросу принадлежит госсекретарю. Однако накануне в Палату представителей был внесен законопроект, который в случае его принятия обяжет администрацию Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Как отмечают наблюдатели, требование признать Россию пособником терроризма поддерживают представители обеих партий, однако до сих пор оно наталкивалось на противодействие со стороны администрации. На прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Блинкена, что если он не объявит Россию государством-спонсором терроризма, это сделает Конгресс. На данный момент в списке спонсоров терроризма находятся четыре страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Это решение повлечет введение новых санкций как против Кремля, так и против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Оно также позволит гражданам подавать иски против российского правительства в американских судах и получать компенсацию за счет арестованных российских государственных активов.