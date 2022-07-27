Ульвия Худиева, собкор 12:22

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию представило статистические показатели услуг, оказанных гражданам в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) за январь-июнь 2022 года. За первые 6 месяцев текущего года 2 803 677 человек 8 123 770 раз обратились за медицинской помощью в государственные медучреждения. Всего за этот период гражданам оказали 18 280 623 медицинские услуги, 83 процента из которых - в амбулаторных и 17 процентов - в стационарных условиях. 31 процент пациентов составили дети, 69 процентов — взрослые. Запросы пациентов в основном касались общего медицинского осмотра, болезней системы кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний глаз и придаточных органов глаза, нервной системы, а также медицинских услуг, связанных с акушерством и гинекологией.

Медико-статистические показатели по Баку За первые 6 месяцев этого года 1 144 429 человек 3 221 354 раза обратились в государственные медицинские учреждения Баку. Количество оказанных гражданам медицинских услуг составило 7 068 108. Таким образом, на долю Баку пришлось 40 процентов от общего числа зарегистрированных по Азербайджану обращений и 39 процентов оказанных медицинских услуг. Первые десять медучреждений, оказавших наибольшее количество медицинских услуг: Бакинский центр здоровья, Клинический медицинский центр, Наримановский медицинский центр, Республиканская клиническая больница имени академика М.Миргасымова, Сабунчинский медицинский центр, Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой, Бинагадинский медицинский центр, Хазарский медицинский центр, Научно-исследовательский институт кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева и Научно-хирургический центр имени академика М.Топчубашева. Медицинская статистика по 63 городам и районам Азербайджана За первые 6 месяцев текущего года 1 777 642 человека 4 902 416 раз обратились в государственные медицинские учреждения, функционирующие в 63 городах и районах страны, за исключением Баку. Число оказанных медицинских услуг гражданам составило 11 212 515. На долю регионов пришлось 60 процентов от общего количества зарегистрированных по стране обращений и 61 процент оказанных медицинских услуг. Медучреждения, оказавшие наибольшее количество медицинских услуг: Сумгаитский медицинский центр, Гянджинская городская объединенная больница, Мингячевирская городская центральная больница, Бардинская, Хачмазская, Евлахская, Губинская, Балакенская, Апшеронская и Габалинская районные центральные больницы.