Сколько азербайджанцев обращаются к местным врачам? TƏBİB уполномочен заявить
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию представило статистические показатели услуг, оказанных гражданам в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) за январь-июнь 2022 года.
За первые 6 месяцев текущего года 2 803 677 человек 8 123 770 раз обратились за медицинской помощью в государственные медучреждения. Всего за этот период гражданам оказали 18 280 623 медицинские услуги, 83 процента из которых - в амбулаторных и 17 процентов - в стационарных условиях. 31 процент пациентов составили дети, 69 процентов — взрослые.
Запросы пациентов в основном касались общего медицинского осмотра, болезней системы кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний глаз и придаточных органов глаза, нервной системы, а также медицинских услуг, связанных с акушерством и гинекологией.
Медико-статистические показатели по Баку
За первые 6 месяцев этого года 1 144 429 человек 3 221 354 раза обратились в государственные медицинские учреждения Баку. Количество оказанных гражданам медицинских услуг составило 7 068 108. Таким образом, на долю Баку пришлось 40 процентов от общего числа зарегистрированных по Азербайджану обращений и 39 процентов оказанных медицинских услуг.
Первые десять медучреждений, оказавших наибольшее количество медицинских услуг: Бакинский центр здоровья, Клинический медицинский центр, Наримановский медицинский центр, Республиканская клиническая больница имени академика М.Миргасымова, Сабунчинский медицинский центр, Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой, Бинагадинский медицинский центр, Хазарский медицинский центр, Научно-исследовательский институт кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева и Научно-хирургический центр имени академика М.Топчубашева.
Медицинская статистика по 63 городам и районам Азербайджана
За первые 6 месяцев текущего года 1 777 642 человека 4 902 416 раз обратились в государственные медицинские учреждения, функционирующие в 63 городах и районах страны, за исключением Баку. Число оказанных медицинских услуг гражданам составило 11 212 515. На долю регионов пришлось 60 процентов от общего количества зарегистрированных по стране обращений и 61 процент оказанных медицинских услуг.
Медучреждения, оказавшие наибольшее количество медицинских услуг: Сумгаитский медицинский центр, Гянджинская городская объединенная больница, Мингячевирская городская центральная больница, Бардинская, Хачмазская, Евлахская, Губинская, Балакенская, Апшеронская и Габалинская районные центральные больницы.
Услуги, оказываемые в частных медицинских учреждениях в рамках обязательного медицинского страхования
За январь-май 2022 года гражданам, получившим направления в частные медучреждения для хирургических и других видов услуг, не предоставляемых в подведомственных TƏBİB государственных медучреждениях, было оказано 22 168 медицинских услуг, 485 из них были оказаны детям и 21 683 – взрослым.
Из указанных медицинских услуг 7 156 составляют офтальмологические операции, 6 306 - инвазивные радиологические услуги, 5 236 – услуги по сердечно-сосудистой хирургии, 959 - урологии, 922 - нейрохирургии, 278 - травматологии, 221 - общей хирургии, 131 - ЛОР, 54 - операции в сферах гинекологии и акушерства. Количество операций, проведенных в других областях, составило 283. Число проведенных кохлеарных имплантаций и операций по эндопротезированию составило 65 и 557 соответственно.
Следует отметить, что в течение января-мая текущего года продолжается оказание медицинских услуг подрядными медицинскими организациями и их регистрация в электронном реестре.