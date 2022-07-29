Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 12:36

Указ президента Ильхама Алиева об изменении структуры Министерства образования и Национальной Академии наук стал, по мнению экспертов, важнейшим социально-политическим событием в сфере управления наукой и образованием в Азербайджане. Отныне в подчинение Министерства науки и образования (так отныне будет называться Министерство образования), вольются две новые структуры – Государственное агентство по науке и высшему образованию и Государственное агентство по дошкольному и общему образованию. Помимо этого, в подчинение нового министерства переходят 31 институт, пять научно-производственных объединений, а также ООО "Парк высоких технологий" НАНА. В "гуманитарной" части реформы главы государства с далеко идущими последствиями задействовано также Министерство культуры, в структуру которого переходят Национальный музей истории Азербайджана, Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида.

Безнадежно устаревшая структура Многие азербайджанские специалисты и молодые ученые восприняли идею президентской реформы как вполне закономерную и давно ожидаемую. Как известно, роль Академии наук на постсоветском пространстве с годами отмирала, как, впрочем, и другие советские структуры управления научно-техническими комплексами, гуманитарным знанием и высшим образованием. В некоторых государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, с годами растерянный научный потенциал сменили административные фасады для функционеров местных министерств образования и высшей школы. Относительным исключением оставалась разве что фундаментальная наука, которую хоть и в сжатом виде продолжали финансировать так, как это происходило, в частности, в Азербайджане. Однако значительная часть специалистов, чьи работы в прикладных и фундаментальных науках представляли реальную ценность, уехала в страны Запада и развитого Востока. В результате реальная наука "переднего края" концентрируется в настоящий момент в университетских лабораториях (кооперируемых, как правило, с ведущими университетами мира), в отраслевых корпорациях, таких как SOCAR, и в серьезных научно-исследовательских институтах, занятых исследованиями для военно-промышленного комплекса. При этом в большинстве постсоветских государств система Академии наук оставалась безнадежно устаревшей инфраструктурой, поддерживающей мониторинг научной жизни, диалог с властью, а также статусное положение своих академиков. И Азербайджан в этом плане, увы, исключением не был. Как известно, при осуществлении любой реформы, тем более, в такой тонкой и чувствительной сфере, как наука и образование, возникает множество закономерных вопросов. В частности, способна ли структурная реформа вывести ситуацию из кризиса?

Старый академик – неэффективный менеджер Есть ли понимание того, насколько она изменит систему науки и систему образования в стране? В чем именно состоит запрос государства, и приведут ли реформы к интеграции азербайджанской науки и образования в мировое научное сообщество? Следует учитывать, что одним из рычагов реформирования науки всегда были и продолжают оставаться вопросы финансирования. Доля расходов на науку, составлявшая в 1980-1990-х годах в бюджете советского Азербайджана 0,3-0,5 процента от ВВП республики, снизилась в 1998-2018 годах до 0,12-0,20 процента от ВВП. При этом почти 80 процентов суммы, выделенной НАНА в государственном бюджете на 2020 год, составляли заработная плата, налоги и социальные отчисления, а еще 10 процентов - расходы на коммунальные услуги, связь и интернет. На фоне этих цифр у авторов реформы возникал резонный вопрос: как реформа науки отразится на Программе развития НАНА на 2020-2025 годы? Нужно ли увеличивать расходы или вполне достаточно качественно управлять ими? Напомним, что в планы Академии наук входило создание международного научного центра по проблемам Каспийского моря совместно с Академией наук РФ и странами Каспийского региона. Был также обозначен ряд предложений по формированию научно-образовательного Центра полупроводниковой наноэлектроники и комплекса мини-производства микросхем на базе Института физики, Бакинского университета и научного центра Министерства связи и высоких технологий. Полагаем, что подвергать азербайджанскую науку общественному остракизму не только несправедливо, но и контрпродуктивно. Поскольку она такая, как и многое другое, доставшееся нам по наследству от советского прошлого. Причем как в плане инфраструктуры и материально-хозяйственной базы, так и концептуально. Советская система однозначно персонифицировала социальную роль и функции академиков, с которыми порой советовались даже при принятии важнейших политических решений. Сегодня такой подход воспринимается не иначе как рудимент минувшей эпохи. Ибо в XXI веке главный советник и консультант политической власти – это технократы, эффективные менеджеры. Советская наука была своего рода авангардом, концентрировавшим наиболее заметные достижения "социализма с человеческим лицом". Именно научное сообщество и его наиболее яркие представители символизировали достижения страны Советов, позволявшие ей на протяжении десятилетий на равных конкурировать с Западом в области ВПК, космических и ядерных исследований, медицины, прикладной физики… В постсоветский период страны, получившие независимость, как один отринули идеологическую составляющую, но так и не смогли изменить систему управления, при которой реальная наука зачастую подменялась отчетностью.

В результате практически в любом государстве бывшего СССР Академии наук оставались сословно-иерархическими корпорациями, заинтересованными не в результатах продвижения научных исследований, а в поддержании собственного существования. Не случайно академиков сплошь и рядом обвиняли в коммерческой деятельности, нецелевом использовании имущества, хищениях… Справиться с этим удручающим процессом профессиональной деградации можно было лишь путем радикальных реформ, чем, собственно, и занялся глава государства. Ни одного луча в мрачном царстве? В то же время не следует забывать, что, несмотря на кризисную ситуацию постсоветского периода, в активе азербайджанской науки есть также ряд несомненных достижений. И это, в частности, было отмечено в 2020 году в обзорном докладе первого вице-президента НАНА, академика Ибрагима Гулиева. В частности, большой интерес международного научного сообщества вызвало исследование азербайджанских физиков (в рамках международной коллаборации ученых), направленное на разработку принципиально нового подхода к созданию вычислительных систем и новых алгоритмов работы с использованием квантового описания индивидуальных носителей информации и алгоритмов.

А открытие топологического квантового состояния материи, сделанное при прямом участии наших ученых, выдвинуло Азербайджан в число мировых лидеров разработки и применения квантовых материалов, благодаря которым человечество вплотную приблизилось к созданию совершенно новой отрасли экономики - квантовой промышленности и, как следствие, к грядущей топологической революции. Отметим, что за это исследование группа азербайджанских ученых была удостоена Государственной премии Азербайджана в области науки за 2020 год. Также значительными являются исследования и публикации ученых Азербайджана в области молекулярной биологии и генетики. В престижном международном журнале Genе издательства Elsevier опубликована статья ученых Института молекулярной биологии и биотехнологии НАНА "Популяционно-генетические и сравнительно межпопуляционные исследования Азербайджанской популяции на основе 15-ти аутосомных STR-маркеров". Другая статья на эту же тему была опубликована в одном из ведущих научных журналов мира Nature Сommunication. Нельзя не отметить работы азербайджанских ученых, связанные с изучением аномальных магнитных эффектов при стрессовых условиях (гамма-излучение, ультрафиолетовая радиация, температура, различные экологические загрязнения и т.д.) Они показали, что в живых системах формируются новые парамагнитные центры, образующиеся вследствие стрессов.