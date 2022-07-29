В Армении аресты военных из-за Карабаха
В Армении Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из военных, указываются лишь его инициалы - С.А. и звание - полковник.
Армянские СМИ со ссылкой на заявление силовиков пишут, что «полковник, занимавший пост командующего оборонительным районом с ноября 2019 года по 4 октября 2020 года, находясь на боевом дежурстве, нарушил ряд правил несения боевого дежурства, установленных целым рядом нормативных правовых актов».
Сообщается, что обвиняемый 26 сентября 2020 года организовал в Карабахе застолье с участием около 100 офицеров. Во время торжества главы воинских подразделений якобы ему сообщили о повышении степени риска начала боевых действий. Но полковник не стал приводить личный состав в состояние полной боевой готовности, утверждают армянские силовики.
27 сентября командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию по всему фронту, был нанесен большой урон армянским войскам. ВС Армении потерпели поражение в ходе боев за доминирующие высоты, азербайджанская армия вернула находившиеся под оккупацией армян села Талыш и Мадагиз (Суговушан, оба в Тертерском районе Азербайджана).
С.А. предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса Армении (нарушение правил несения боевого дежурства). Офицер заключен под стражу.