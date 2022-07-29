В Армении аресты военных из-за Карабаха

В Армении Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из военных, указываются лишь его инициалы - С.А. и звание - полковник.

Армянские СМИ со ссылкой на заявление силовиков пишут, что «полковник, занимавший пост командующего оборонительным районом с ноября 2019 года по 4 октября 2020 года, находясь на боевом дежурстве, нарушил ряд правил несения боевого дежурства, установленных целым рядом нормативных правовых актов».