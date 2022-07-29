Российский эксперт: «У РФ под боком возникла промышленная держава...»

В июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% к предыдущему месяцу - до $791,4 млн, сообщил 29 июля Турецкий институт статистики.

В мае показатель составлял $519 млн. Июньский объем - рекордный за месяц как минимум с начала 2010 года, следует из данных торговой базы ООН (Comtrade). Сильно выросли поставки турецких фруктов, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.

В 2021 году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. Однако в 2022 году из-за санкций экспортные поставки «недружественных» стран резко сократились, в результате чего Турция обошла в этом списке Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию, США.