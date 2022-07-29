Российский эксперт: «У РФ под боком возникла промышленная держава...»
В июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% к предыдущему месяцу - до $791,4 млн, сообщил 29 июля Турецкий институт статистики.
В мае показатель составлял $519 млн. Июньский объем - рекордный за месяц как минимум с начала 2010 года, следует из данных торговой базы ООН (Comtrade). Сильно выросли поставки турецких фруктов, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.
В 2021 году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. Однако в 2022 году из-за санкций экспортные поставки «недружественных» стран резко сократились, в результате чего Турция обошла в этом списке Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию, США.
По словам руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия Белоусова, сегодня Турция переживает период индустриализации, который дополнительно стимулируется дешевым кредитом, пишет РБК. Турция является довольно крупным производителем технологической продукции, востребованной в России, отметил экономист. Речь идет в первую очередь об автокомпонентах и разнообразной машиностроительной продукции.
«Сейчас Турция адаптируется к нашему рынку, и ее высокое место в списке торговых партнеров - достаточно естественное сочетание особых отношений и того простого факта, что в последние десятилетия у России под боком возникла промышленная держава, готовая производить огромное количество индустриальной продукции. Представление об отсталой Турции, которая еле выживает и экспортирует только строителей, - это картина мира середины 80-х годов», - заявил российский эксперт.
Белоусов допустил, что рост экспорта был достигнут не только за счет произведенных в Турции товаров. «Турция стала для предпринимателей довольно крупным хабом, через нее идут большие потоки товаров. И конечно, надо понимать, что турки - великолепные торговцы, поэтому для них сложившаяся ситуация является почти идеальной», - считает он.