Евгений Бай, автор haqqin.az 14:15

В Америке, переживающей летнюю спячку, неожиданно активизировалось обсуждение того, нужно ли президенту Джо Байдену добиваться переизбрания в 2024 году. Дискуссию подстегнуло заявление секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что ее босс точно планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства, несмотря на снижающийся рейтинг и продолжающееся падение ВВП.

Результаты опросов общественного мнения явно не благоволят к Байдену. Лишь 22 процента американцев хотят видеть его президентом после 2024 года, а 61 процент выступает против этого. Сам президент признает, что в случае неудачных для демократов результатов на промежуточных выборах в ноябре давление на него с тем, чтобы он отказался от переизбрания, лишь усилится. На минувшей неделе ударом для Байдена стала и статистика, обнародованная Министерством торговли. Оказалось, что во втором квартале американская экономика просела на 0,9 процента, и это после падения на 1,6 процента в квартале первом. То есть фактически Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии, хотя это сможет признать Национальное бюро экономических исследований лишь через несколько месяцев. В истории США после Франклина Рузвельта не было президента, который добился бы переизбрания, если во время его первого мандата в стране начиналась рецессия. Дискуссия в отношении планов Байдена чрезвычайно активно идет и на страницах главных изданий страны. The Washington Post в минувшие дни опубликовала два диаметрально противоположных мнения. «2024? Байден должен оставаться приверженным своему наследию, которое он создает», - утверждает колумнист Колберт Кинг. «Уходи, Джо, уходи! Байден может спасти промежуточные выборы, заявив о том, что он будет президентом лишь одного срока», - призывает президента другой автор Стивен Айсенберг.

Байден, конечно же, повторяет о своем желании не снимать свою кандидатуру с будущих выборов, чтобы досрочно не стать «хромой уткой», которую никто в стране не будет уже принимать всерьез. Но есть и еще один важный фактор. Как говорят представители Белого дома, решимость Байдена точно усилится, если станет известно, что в гонке примет участие Дональд Трамп. Тот сказал в июле журналу New York следующее: «Ну, я, положим, уже принял для себя решение», и добавил к этому: «Мое большое решение будет объявлено до или после» (имеются в виду промежуточные выборы в Конгресс). Тэд Кауфман, один из доверенных лиц Байдена, убежден, что тот «будет лучшим выбором для демократов в борьбе против Трампа». Однако далеко не все демократы разделяют эту уверенность. Результаты опросов в отношении того, кто из двух кандидатов сильнее, разнятся. На выборах 2020 года Байден получил 51,3 процента голосов, а Трамп - 46,9. Теперь в случае повторного поединка состязание может быть более ожесточенным. По данным опросам Trafalgar Group, Трамп получит 47,9 процента, а Байден - 42,6 процента. Другие данные у Sienna College, по ним Байден одолеет Трампа с перевесом в несколько процентов (44 против 41).

Ну, а есть ли другие сценарии и другие кандидатуры? Разумеется. Но у демократов это все не слишком популярные затертые фигуры, большинство из которых уже участвовали в праймериз. Это нынешняя вице-президент Камала Харрис, которая никак не проявила себя в связке с Байденом и, более того, провалила одну из доверенных ей миссий - урегулировать положение с нелегальными мигрантами на южной границе Штатов. Это бессменный сенатор от либерального штата Вермонт, социалист Берни Сандерс, которому в сентябре исполнится 81 год. Это, если верить The Washington Post, неистовая левая революционерка, которую недруги называют «маоисткой», конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Единственной относительно новой кандидатурой у демократов является губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом с его почти голливудской (особенно на фоне других) внешностью. Но в прошлом году он не без труда пережил голосование по своему отзыву, инициированном его политическими противниками.