Синоптики о погоде на последний день июля
В последний день июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможны дожди, днем преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65%.
В большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 33-38, в горах ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла.