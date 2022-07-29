Генпрокуратура предупредила журналистов и пользователей соцсетей

В сообщении ведомства говорится, что в ходе проведенного мониторинга было установлено, что при публикации информации в СМИ в ряде случаев не соблюдались требования статьи 14.1.11 закона «О средствах массовой информации», то есть беспристрастность и объективное изложение фактов и событий, недопущение однобокости. Для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод граждан, в Генпрокуратуру были приглашены соответствующие лица, в отношении них были предприняты меры воздействия.

Так, Сахават Мамедов, Ровшан Мамедов, Зульфугар Алескеров, Эльгюн Рагимов, Физули Гахрамани, Зейнал Бахшиев и Руслан Иззетли были предупреждены о недопустимости в будущем подобных негативных ситуаций, согласно статье 22 закона «О прокуратуре», отмечается в заявлении ведомства.

Генпрокуратура обращается к субъектам СМИ и пользователям соцсетей и вновь заявляет, что распространение непроверенной информации без каких-либо разъяснений в государственных органах недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.