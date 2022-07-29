Сотни протестующих снова штурмуют здание парламента Ирака

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Телеканал Al Sumaria сообщает, что силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих. Сторонники имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.

27 июля протестующие, также недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в здание парламента.