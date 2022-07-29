Производственное объединение «Азеригаз» провело очередную акцию «Открытые двери». На мероприятии огласили результаты опроса, проведенного с целью проверки удовлетворенности абонентов деятельностью ПО и качеством предоставляемых услуг.

Руслан Алиев отметил, что проведение таких акций служит обеспечению эффективности и прозрачности между абонентами и сотрудниками «Азеригаз», а также повышению удовлетворенности.

В пресс-службе ПО сообщили, что в акции приняли участие генеральный директор объединения Руслан Алиев, представители общественных организаций и СМИ, а также Валех Исмаилов, представитель ООО QBS Consulting, проводившего опрос среди абонентов.

Валех Исмаилов подробно рассказал о результатах проведенного опроса. По его словам, данный опрос был проведен с целью измерения уровня удовлетворенности услугами, предоставляемыми «Азеригаз» в центрах ASAN хidmət, ASAN Kommunal, и деятельностью call-центра 104/185.

Опрос проводился среди 1 870 человек, выбранных случайным образом из числа абонентов ПО «Азеригаз», по телефону, а также 210 человек в общественных местах в очной форме - всего 2 080 человек. Из 210 опросов, проведенных в общественных местах, 136 прошли в Баку, 40 - в Гяндже, 34 - в Шемахинском районе.

Также с целью оценки услуг, предоставляемых в трех центрах ASAN Kommunal в Баку, были проведены наблюдения с помощью «тайных клиентов». В целом результаты опроса оказались положительными.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о результатах проведенного опроса, глава ПО дал указания по рассмотрению обращений, поступивших через социальные сети.