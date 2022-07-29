Число жертв пятничного обстрела остановки в украинском городе Николаев выросло до семи. Об этом написал в своем телеграм-канале городской глава Александр Сенкевич.

По его сведениям, в больнице скончались двое пострадавших - мужчины 1977 и 1979 годов рождения. Всего за медицинской помощью вчера обратились 19 человек, написал глава города.

Этой ночью Николаев снова подвергся ракетному обстрелу со стороны российских войск. По данным Сенкевича, пострадали дома в двух районах города: в них выбиты окна, двери, разрушены балконы. По данным военной комендатуры, Николаев был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". По предварительным данным, один человек погиб, шестеро получили ранения.