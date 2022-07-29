Пелоси вылетела в турне по Азии. А Китай проводит учения рядом с Тайванем

Народно-освободительная армия Китая 30 июля проводит учения с боевой стрельбой в провинции Фуцзянь, которая находится в 120 км от Тайваня. Об этом сообщил тайваньский портал Newtalk. С 8:00 до 21:00 Китай закрывает для этого прибрежную акваторию.

На этом фоне СМИ сообщают, что самолет, на борту которого находится, предположительно, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел с американской базы.

Пелоси во главе делегации американских законодателей должна начать турне по Азии, при этом сообщалось о возможной поездке на Тайвань. В случае визита американского спикера на Тайвань Китай угрожал принять «решительные меры», писала Financial Times.

Источники издания, знакомые с ситуацией, заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности выступали против поездки из-за риска эскалации напряженности.

Пелоси в рамках турне по Азии посетит Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур. Глава США Джо Байден заявлял, что не может давать советы Пелоси относительно ее планов посетить Тайвань.