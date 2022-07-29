Отдел информации 15:55

Гражданин Азербайджана, вооруженный автоматом АК-47, был задержан перед домом иранской журналистки-диссидентки в Бруклине (Нью-Йорк). По эксклюзивной информации издания Inner City Press, накануне, 29 июля, Южный окружной суд Нью-Йорка издал ордер на арест гражданина Азербайджана Халида Мехтиева, доставленного в суд в сопровождении двух приставов. Сообщается, что судебные заседания по делу Мехтиева состоятся через две недели. Помощник прокурора США Мэтью Хеллман сообщил, что Мехтиев был арестован в момент, когда наблюдал из арендованного автомобиля Subaru Forester за домом иранской диссидентки и правозащитницы. В машине, за рулем которой находился Мехтиев, были обнаружены автомат АК-47, 66 патронов и заряженный пистолет.

Сообщается, что ранее иранскую диссидентку уже пытались похитить представители спецслужб Исламской Республики. И хотя помощник прокурора не назвал её имя, как выяснили местные СМИ, речь идет об иранской журналистке Масих Алинежад, похищение которой спецслужбы США предотвратили в 2021 году. Некоторое время назад в суд поступили материалы уголовного дела об агентах спецслужб Ирана, планировавших похищение Масих Алинежад. Ими были Алирза Шавароги Фарахани, Махмуд Гусейн, Кийа Садыги и Омид Нури. Все они являются гражданами Ирана. Еще одна подданная Исламской Республики, Нилуфар Бахадорифар, обвиняется в финансовой поддержке этой операции. По информации haqqin.az, Масих Алинежад - известная иранская журналистка, феминистка и правозащитница. Она является убежденным критиком иранского режима и ранее работала в службах на зыке фарси в таких известных СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Деятельность Масих, как правозащитницы, была отмечена многими престижными международными наградами. В 2019 году Масих Алинежад встречалась с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео и обсудила с ним усиление поддержки иранской оппозиции, а также формы давления на власти Тегерана, нарушающие права человека в Иране. В том же году иранские власти арестовали членов семьи Алинежад, включая ее брата, сестру и мужа сестры.