Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район назвал имена своих возможных преемников. Видеозапись размышлений белорусского лидера по этому поводу опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, необходимо, чтобы «за спиной стояли два-три человека». «Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята, — отметил президент Беларуси, — чтобы самому не было стыдно».

Среди потенциальных кандидатов на пост президента он указал нового посла Беларуси в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.