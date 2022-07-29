Сенсационное заявление секретаря Совбеза Армении: «Мирное соглашение с Азербайджаном без статуса Карабаха»

По словам Григоряна, дорожной картой для этого являются работы по делимитации и повышению уровня безопасности границы с Азербайджаном, а также открытие региональных коммуникаций.

Власти Армении объявили мирную повестку государственной стратегией и берут на себя ответственность за ее реализацию, сказал в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы очень заинтересованы в открытии региональных коммуникаций, что является частью проекта «Армянский перекресток». Конечно, вопрос конкретного маршрута участка восток-запад проекта может быть обсужден, мы никогда не настаивали только на одном варианте, и нам нужно найти наиболее эффективный маршрут, потому что от этого зависит функциональность и привлекательность проекта «Армянский перекресток», - отметил Горигорян.

На вопрос, что будет со статусом Карабаха и признает ли Армения территориальную целостность Азербайджана, Григорян ответил так: «Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году. И сегодня этот документ является частью законодательства как Армении, так и Азербайджана. Это нужно выразить и на двустороннем уровне, и Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Мы неоднократно говорили, что карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом. В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха».

На вопрос «Т.е. подписать мирное соглашение с Азербайджаном без окончательного решения нагорно-карабахского вопроса?» Григорян ответил, что «есть и такая идея. Но на данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле».

На вопрос «Каковы будут гарантии безопасности для армян Карабаха?» Григорян сказал, что международной гарантией является присутствие миротворческих сил Российской Федерации. «Нам нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но демилитаризация нагорно-карабахской проблемы является важной идеей», - добавил он.

Григорян также сказал, что за последние два года Армения передала Азербайджану 130 тел азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне: «Мы готовы активно сотрудничать и в этом вопросе и ожидаем того же от Азербайджана».

Григорян подтвердил, что Армения начинает строительство своего участка новой дороги в обход Лачина - Корнидзор-Тех-М12. «Строительство будет завершено в сроки, предусмотренные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал он.