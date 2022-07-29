Заявление посольства Азербайджана в Украине

Посольство Азербайджана обратилось к гражданам страны, проживающим или временно находящимся в Украине.

В обращении говорится, что «в связи с неудовлетворительными условиями безопасности в Украине посольство рекомендует гражданам Азербайджана, проживающим в Украине и временно находящимся там: избегать поездок в районы, где продолжаются активные боевые действия, а также подвергающиеся интенсивным воздушным атакам; находиться подальше от воинских частей и предприятий оборонной промышленности, включая другие военные объекты, которые могут быть потенциальными целями; быть внимательным при поездках по стране, выбирать маршрут с осторожностью, быть максимально уверенными в безопасности маршрута; не посещать общественные места с большим скоплением людей, если в этом нет серьезной необходимости; носить с собой действительный документ, удостоверяющий личность, учитывая, что по всей стране работают контрольно-пропускные пункты; соблюдать комендантский час и другие требования безопасности компетентных органов; держать наготове документы о поездке (гражданам Азербайджана, не имеющим действительных документов, нужно связаться с посольством, чтобы их документы были приведены в порядок как можно скорее); знать доступные места укрытия, спускаться в укрытие во время воздушной тревоги, в случае невозможности этого укрываться на нижних этажах зданий; если это невозможно, держаться подальше от окон и дверей; следить за официальной информацией о ситуации; связаться с посольством в случае возникновения чрезвычайной ситуации; быть на связи с активистами азербайджанских диаспорских организаций, где бы они ни находились; гражданам Азербайджана, собирающимся посетить Украину, рекомендуется отложить свои поездки до улучшения условий безопасности, если в таких поездках нет серьезной необходимости».