Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:01

Армения готова на данном этапе не заострять внимание на так называемом «карабахском вопросе», который, с точки зрения Азербайджана, утратил свою актуальность по результатам 44-дневной войны. Об этом, как ранее сообщил haqqin.az, в интервью изданию «Арменпресс» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, подчеркнувший, в частности, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном, отложив в сторону вопрос об «окончательном урегулировании карабахской проблемы». Данное заявление можно считать серьезной трансформацией позиции руководства Армении с точки зрения условий, выдвинутых Азербайджаном.

Как известно, ранее Ереван настаивал, что подписание мирного соглашения с Азербайджаном зависит исключительно от «окончательного решения карабахского вопроса». Другими словами, Армения пыталась добиться, чтобы в двусторонних мирных переговорах фигурировал вопрос о предоставлении какого-либо статуса этническим армянам, проживающим на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев. В Ереване также настаивали, что переговоры должны вестись при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одно лишь упоминание которой вызывает по словам президента Ильхама Алиева «раздражение Баку». Как известно, все эти идеи были категорически отвергнуты азербайджанской стороной, а президент Ильхам Алиев неизменно подчеркивал в своих выступлениях, что карабахского вопроса больше нет и никогда не будет. Мало того, азербайджанский лидер дал ясно понять: если армянская сторона продолжит гнуть данную линию, это может привести к новому вооруженному конфликту.

На вопрос журналиста «Арменпресс», означают ли слова секретаря Совета безопасности готовность Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном без окончательного решения карабахского вопроса, Армен Григорян ответил: «Есть и такая идея. Но на данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле». Григорян подчеркнул, что международной гарантией обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха является присутствие миротворческих сил Российской Федерации. Он также добавил, что нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии и что «демилитаризация нагорно-карабахской проблемы» является важной идеей. «Карабахский вопрос больше не является для Армении территориальным вопросом, - подчеркнул Армен Григорян. - В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха». Секретарь Совета безопасности добавил, что по большому счету Армения движется в направлении заключения мирного договора с Азербайджаном, тем более что, по его словам, дорожная карта для реализации мирной повестки дня известна. «Это работы по делимитации и повышению уровня безопасности границы с Азербайджаном, которые уже начались, второе заседание Комиссии по делимитации и безопасности границ, запланированное на вторую половину августа в Москве, а также открытие региональных коммуникаций», - подчеркнул Григорян. Комментируя заявление официального Баку о том, что армянская сторона затягивает решение ряда вопросов, Григорян подчеркнул, что Армения заинтересована в открытии региональных коммуникаций и что есть прогресс в трехсторонней рабочей группе по вопросу коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры России, Армении и Азербайджана.