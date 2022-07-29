Папа-министр ушел, у дочки-бизнесвумен проблемы

Бизнес дочери бывшего министра культуры Абульфаза Гараева проседает. Как сообщают местные СМИ, дочь экс-министра Суад Гараева с 2002 года является учредителем ООО «SQ-FUTURE», название которого включает в себя инициалы ее имени и фамилии.

В настоящее время компания, владельцем которой, как утверждается, является Суад Гараева, имеет долг 5 545 манатов 16 гяпиков.

По этому же адресу в марте 2006 года было зарегистрировано ООО «Yol+İlk Elmi Populyar Dərgi Redaksiyası», основанное супругой Абульфаза Гараева Кязымовой Лалой, которое финансировалось Министерством культуры. Она также является учредителем общественного объединения «Друзья джаза».

В январе этого года у ООО была налоговая задолженность в размере 2138,20 маната, сейчас же долг составляет 2 028 манатов. В течение 7 месяцев Лале Кязымовой удалось вернуть налоговую задолженность в размере 110 манатов.