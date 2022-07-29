Над озером Алагелляр в Кельбаджаре произошел кратковременный локальный торнадо. Об этом сказал заместитель руководителя Национальной службы по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Рафик Вердиев.

«Торнадо представляет собой столбчатый поток воздуха, который вращается вместе с дождевыми облаками. Торнадо возникает в результате столкновения облаков. Это столб воздуха, который движется по кругу, а также меняет свое положение в разные стороны. Торнадо распространяется от облаков к земле и считается естественным процессом. Воздушный вихрь, образующийся над водоемом, может создать водяной смерч с помощью воды, которую он вытягивает из водоема. 29 июля 2022 года в бассейне Алагелляр Кельбаджарского района произошел кратковременный локальный торнадо», - приводит Trend слова Вердиева.

Он отметил, что «возникновение такого процесса нехарактерно для Азербайджана и является редким случаем, связанным с взаимодействием одновременно происходящих сложных локальных гидрометеорологических процессов в этой местности в результате изменения климата».