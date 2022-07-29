В Ливане задержали сирийский корабль с украденным украинским зерном
Прокуратура Ливана задержала сирийское судно, которое, по информации из Киева, перевозило украденную из Украины пшеницу, передает BBC со ссылкой на ливанские СМИ.
Согласно сообщению, прокуратура наложила арест на судно в порту Триполи и передала расследование по нему спецслужбам. По информации ливанских медиа, посольство Украины в Ливане получило легальное разрешение задержать судно, стоящее в порту Бейрута с 28 июля, на 72 часа.
В свою очередь, посольство России в Ливане сообщило местным СМИ, что не располагает информацией о судне, назвав украинские обвинения «ложными и безосновательными».
Накануне украинское посольство в Ливане сообщало, что суд в Украине выдал ордер на арест задержанного в порту Бейрута судна «Лаодикея» под сирийским флагом и находящегося на его борту груза. «Судно прибыло из крымского порта, закрытого для международных грузоперевозок, с 5000 тоннами ячменя и 5000 тоннами пшеницы, изъятыми, как мы подозреваем, из украинских запасов», - сообщало Reuters со ссылкой на источник в посольстве.
По словам представителя дипмиссии, в случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры относительно условий его передачи Ливану.
Украинская сторона обвиняет Россию в систематическом вывозе зерна с захваченных украинских территорий и попытках продать его в третьих странах. Россия отрицает эти обвинения.