Швейцария пригрозила Китаю жесткими санкциями

Швейцария пригрозила Китаю более жесткими санкциями со стороны Евросоюза, чем принятые в настоящий момент рестрикции против России. Об этом сообщает Reuters.

Глава Государственного секретариата Швейцарии по экономике заявила, что это произойдет в случае китайского вторжения на Тайвань.

Ранее КНР анонсировала «жесткий ответ» в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Известно, что самолет с Пелоси вылетел в Азию, а КНР проводит учения с боевой стрельбой рядом с Тайванем.