Грузии соболезнует и Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета в Гудаури.

В письме говорится: «В связи с этой трагедией от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии».

В пятницу в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы Грузии потерял управление и упал на землю. На борту вертолета, кроме членов экипажа, находились спасатели и медики. Министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури рассказал, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета.