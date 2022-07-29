Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО

Власти Тайваня развернули системы противовоздушной обороны в международном аэропорту Таоюань и подняли в небо истребители Chiayi Air Base. Как сообщает израильское СМИ Terror Alarm, речь может идти об ответе Тайбэя на масштабные учения Китая в Южно-Китайском море.

События на Тайване происходят на фоне турне спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как ожидается, спикер Палаты представителей посетит Японию, Сингапур и Южную Корею. Главным поводом для особого внимания мировых СМИ является ее вероятный визит на Тайвань.