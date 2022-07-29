Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Россией и Литвой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение «О сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения», подписанное 26 апреля 2022 года в Баку.
Текст документа опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал закон «Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики «О международных автомобильных перевозках».