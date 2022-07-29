В Грузии сообщили об уходе Саакашвили из политики

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покидает грузинскую политику и основанную им партию «Единое национальное движение». Об этом заявил адвокат экс-главы государства Валерий Гелбахиани в эфире телеканала «Имеди».

«Причина – сохранение и спасение его жизни. Исходя из этого все вопросы сняты. Он вообще уходит из грузинской политики, не только из «Нацдвижения». Сейчас стоит вопрос его жизни и смерти, а не политики», – сказал Гелбахиани, слова которого приводят грузинские СМИ.

Состояние здоровья экс-президента Грузии ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года, на третий день после возвращения в Грузию. В общей сложности Саакашвили предстоит провести в тюрьме 6 лет.