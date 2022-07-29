Украинцы в Херсонской области уничтожили несколько складов россиян

Вооруженные силы Украины за минувшую ночь уничтожили несколько складов с боеприпасами и горючим, принадлежащих россиянам. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Оперативное командование «Юг».

«По итогам ночной работы уничтожены вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе (Херсонская область Украины - ред.). Также в Новой Каховке критически уменьшены вражеские запасы горючего и максимально усложнено транспортное сообщение», – говорится в сообщении.

В командовании напомнили об угрозе ракетных ударов по Одесской области, а также ракетно-артиллерийских обстрелов по другим регионам Украины.