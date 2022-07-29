Си Цзиньпин распорядился усилить боеспособность китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить боеспособность национальных войск путем воспитания компетентных военных кадров, которые бы «соответствовали требованиям новой эпохи». Об этом он заявил в ходе мероприятия, проведенного политбюро Центрального комитета компартии Китая, сообщило агентство Синьхуа.

Как подчеркнул китайский лидер, это «ключевой фактор для усиления армии».

Глава КНР отметил, что в мире начался период нестабильности и больших изменений, что неизбежно отражается на национальной безопасности.