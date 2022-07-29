Посол США в ООН: Россия «намерена стереть Украину с карты мира»

Больше не должно быть никаких сомнений в том, что Россия намерена демонтировать Украину «и полностью убрать ее с карты мира». С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Sky News.

По словам американского дипломата, США наблюдают растущие признаки того, что Россия готовит почву для попытки аннексии всех восточноукраинских областей - Донецкой и Луганской, а также южной Херсонской и Запорожской областей, в том числе путем назначения «незаконных доверенных лиц в районах, удерживаемых Россией, с целью проведения фиктивных референдумов или указа о присоединении к России».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «даже заявил, что это цель войны России», сказала она.