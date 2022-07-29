Расследование американских журналистов: Россия тайно вывозит золото из Судана

«В попытке укрепить Россию против все более жестких западных санкций и поддержать военные действия в Украине» Москва тайно вывозит из Судана его самый ценный ресурс - золото. Чаще всего экспорт маскируется под другие товары, например, печенье. Об этом сообщается в расследовании американской медиакомпании CNN.

Бывшие и действующие американские чиновники рассказали журналистам, что Россия «поддержала военный переворот» в Судане 2021 года, который сверг переходное гражданское правительство и укрепил власть военных. В обмен на поддержку Москвы нынешние власти позволяют беспрепятственно вывозить золото в обход установленных правил, лишая «нищую страну сотен миллионов долларов государственных доходов», утверждается в расследовании.

CNN утверждает, что важную роль в сотрудничестве Москвы и Хартума играет бизнесмен Евгений Пригожин. В Судане основным инструментом российского предпринимателя, находящегося под международными санкциями, «является компания Meroe Gold - дочернее предприятие принадлежащей Пригожину компании «М-инвест», указывается в расследовании.

Meroe Gold «добывает золото и одновременно предоставляет оружие и обучение армии и военизированным формированиям страны, согласно счетам, которые видел CNN», сообщают журналисты.

По данным CNN, за последние полтора года из Судана в Россию было отправлено не меньше 16 самолетов с золотом. Рейсы осуществлялись «военными самолетами, которые следовали в сирийский портовый город Латакия, где у России находится крупная авиабаза». Кроме того, существует и наземный маршрут, по которому золото перевозится в Центральноафриканскую республику.