Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 20:17

Вот уже несколько дней, как haqqin.az пытается привлечь внимание властей к азербайджанскому сегменту социальных сетей, который превратился в легко манипулируемый ящик для дезинформации, социальной конфронтации, нагнетания политического протеста и культивирования черного пиара. Политические плебеи и новые мразотные Азефы, запущенные из Баку на Запад, чего уж там осторожничать в определениях, – они, конечно, фрики. Но фрики вполне себе модные. Народу вместо популярных и потребных среди плебса гладиаторских боев со времен древнего Рима предоставили мерзкую ненормативную лексику. Брань, в основном, адресованная чиновничеству, передается из уст в уста. Но те, кто должны бороться с новым вызовом цивилизации и культуре, замалчивают проблему. Либо относятся к ней со странным равнодушием. Не замечаем то, что обернулось против устоев власти. Интересная, если не сказать странная и парадоксальная позиция "страусов во власти".

А ведь это началось не вчера и не в Азербайджане. Еще в 2014-2015 годах на просторах интернета, в частности – в российском и германском его сегментах, появился жанр «черное с желтым» - когда доселе неизвестные блогеры вдруг в грубой матерной форме начали нападать на политиков и чиновников, а также известных общественных деятелей, действуя по принципу «вали кулем – после разберем». Тут были и прямые оскорбления, и откровенные домыслы из сексуальной жизни, и жонглирование какими-то цифрами, – словом, человек, оказавшийся мишенью информационной атаки, просто втаптывался в грязь. Причем, авторы этой атаки ни на секунду не задумывались о достоверности информации, которую они в прямом смысле вываливали на всеобщее обозрение. Главное было не в достоверности – а в хлестких эпитетах и выражениях, а главное – в «клубничке», на которую так падок любой невзыскательный пользователь интернета. Мерзкие и бездоказательные сплетни «кто с кем спал», «кто сколько денег присвоил и от кого получал» - всегда найдут своего читателя, причем, – сотнями, а то и миллионами просмотров. «Клубничка» всегда находит своего потребителя, а тем более, когда создаваемый контент целенаправленно составляется так, чтобы потакать самым низменным инстинктам публики. Но проблема заключается не в том, что этот контент просто потакает – он и создается именно с такой целью. Это не крик души, выраженный корявым и плебейским способом – это элемент манипуляции общественным сознанием. И перед нами – далеко не «частное мнение», а элемент информационной войны, в которой нет норм и правил. А есть только «кто больше грязи первым набросил – тот и прав». Наступило удивительное время: любой проходимец, любой персонаж с пониженной социальной ответственностью может вывалить кучу дурно пахнущей субстанции – и стать «героем на час». Его ролики будут вирусными, соберут сотни тысяч лайков на рынках «Садарака», а попытки разобраться с таким персонажем будут восприняты «широкой общественностью» как расправу над неугодным «правдорубом», как попытку ущемить «свободу слова». Хотя, это совсем не свобода – это вседозволенность и моральная распущенность.

Которая рано или поздно приобретает под собой коммерческую основу. Любой «правдоруб» - он ведь живой человек и хочет кушать. Желательно – вкусно и обильно. А потому, сделав пару вбросов, начинает понимать, что лайками сыт не будешь. И начинается волнительный этап побирушничества, то есть хождения по кабинетам с вопросом «не изволите ли кого-то, что-то в грязи извалять?» И обязательно найдется пара-тройка, а то и больше должностных лиц на что-то или на кого-то сильно обиженных. А «правдорубу» только того и надо – он за денюжку скромную готов на многое. Больше того, ему вообще безразлично, кого грязью мазать – лишь бы вовремя платили. И здесь мы уже подходим к главному – с определенного момента возникает целая индустрия «черного с желтым», которая становится угрозой информационной безопасности, поскольку запускает полноценную информационную войну и начинает раскачивать общество, пичкая его лживой информацией в запредельных количествах. Когда в 2014-2015 годах с этим столкнулись Россия и Германия, то каждая из этих стран выработали свои инструменты борьбы с этим негативным явлением. Законопослушные немцы сделали упор на судебных разбирательствах и огромных штрафах за «недобросовестную информацию». Россия выбрала запретительный путь, попросту блокируя в судебном порядке сайты с недоказанной компрометирующей информацией, вне зависимости, какой характер она носит – коммерческий или политический.