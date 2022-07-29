Счастливчик из США выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

Владелец билета, купленного в штате Иллинойс в США, стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions в размере $1,3 млрд. Об этом в субботу сообщается на сайте лотереи.

«Счастливый владелец билета из [штата] Иллинойс будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, и он принес выигрыш в размере $1,3 млрд», - говорится в сообщении.

В данном розыгрыше шанс на выигрыш составлял один к 302,5 миллиона. После вычета налогов на руки счастливчик получит 742,2 миллиона долларов.

Выигранная сумма стала второй по величине за 20 лет существования лотереи. В октябре 2018 года победитель Mega Millions получил джекпот в размере свыше $1,5 млрд, что является крупнейшим выигрышем для отдельного билета.