Провокация Армении на границе заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявило об очередном обстреле армянскими военными позиций Вооруженных сил Азербайджана.
Согласно сообщению, в дневные часы 30 июля подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из различных видов оружия позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, противник был подавлен, сообщили в Минобороны.
Напомним, утром 30 июля подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.