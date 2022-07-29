Санду обвиняет «пророссийские силы» в попытке свержения власти в Молдове

«Пророссийские силы» в Молдове хотят свергнуть правительство страны, заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому порталу Hotnews.

«Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом, выбрали своей конечной целью избавиться от этого правительства», - сказала Санду.

К пророссийским в Молдове относят оппозиционные левые партии: блок коммунистов и социалистов, а также партию «Шор».