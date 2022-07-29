По данным агентства, Орешкин является автором предложения перевести расчеты за газ в рубли. Сам Орешкин заявил агентству, что считает эффект от использования схемы «рубли за газ» положительным. Однако отказался комментировать свою роль в ее разработке.

«Архитектором» экономической контратаки президента России Владимира Путина на Запад, а также ключевых идей для ослабления экономических санкций после начала войны в Украине выступает его помощник Максим Орешкин, пишет Bloomberg.

По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, Орешкин после 24 февраля стал ключевым членом близкого к Путину круга советников по вопросам экономической политики.

Действия, предложенные Орешкиным, помогли Кремлю избежать более серьезного экономического ущерба от санкций. Именно Орешкин, по данным агентства, придумал фразу о «настоящем дефолте» США и ЕС по своим обязательствам перед Россией.

Помимо этого, помощник Путина помог разработать план на случай отключения российских банков от SWIFT.

Журналисты напомнили, что Путин взял Орешкина с собой в поездку в Иран, который десятилетиями находится под жесткими санкциями Запада. На вопрос об идеях Ирана по обходу ограничений Орешкин ответил, что «наши гораздо лучше».