Пентагон: Украина эффективно использует американское оружие
Украина эффективно использует предоставленное Министерством обороны США оружие. Об этом пишет пресс-служба Пентагона со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника министерства.
"Несмотря на разговоры России, несмотря на угрозы России украинскому населению, украинцы продолжают смело наступать. Они потрясающе используют оборудование, которое мы предоставили", - цитируют украинские СМИ американского военного чиновника.
По словам чиновника, украинцы стали очень эффективны в поиске и уничтожении российских командных и контрольных узлов, группировок российской техники.
"Боевые действия продолжаются на востоке и юге Украины, в то время как российское продвижение замедляется до минимального, останавливается в некоторых местах или медленно возвращается обратно в таких районах, как Херсон", - добавили в Минобороны США.