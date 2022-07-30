Полиция Еревана ищет шеф-редактора российского телеканала из-за порноролика

Полиция Еревана проверяет порноролик, снятый туристами из России в крепости Эребуни. В съемках ролика подозревают шеф-редактора российского телеканала «Пятница», а также креативного продюсера телеканала «Ю» – Татьяну Смаржевскую и мужчину, который был с ней, передает Baza.

Видео выложили на одном из порносайтов (оно уже удалено). На нем мужчина и женщина занимаются сексом во время прогулки по крепости. Директор историко-археологического музея-заповедника Микаэл Бадалян назвал их «ублюдками».

Пользователи соцсетей в Армении обвинили в съемках порновидео Татьяну Смаржевскую - креативного продюсера телеканала «Ю» и шеф-редактора телеканала «Пятница». Сама Смаржевская пока не комментирует инцидент, ее аккаунт в Инстаграме удален.

В мэрии Еревана сообщили, что полиция начала проверку, участники записи, а также «возможные организаторы» понесут ответственность.