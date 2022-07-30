Разведка Украины: Россия начала подготовку к «референдумам» в Запорожье и Херсоне
На захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины начала активно работать партия «Единая Россия», заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет «Страна.ua».
Уточняются «списки избирателей», открыты участки для проведения выборов. Начался процесс раздачи российских паспортов.
«Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести «референдум», – заявил Скибицкий.