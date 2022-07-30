Flightradar скрыл нахождение самолета Нэнси Пелоси

Сервис отслеживания перемещения самолетов в реальном времени Flightradar скрыл местоположение самолета, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишут российские СМИ.

Державший курс на Азиатский регион Boeing C-40С ВВС США с регистрационным номером 09-0540 пропал с карты онлайн-сервиса после промежуточного приземления в аэропорту Гонолулу.

Во время полета за перемещением самолета наблюдало от 50 до 90 тыс. человек.

Рейс пропал с радаров одновременно с появившимся в СМИ сообщением о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 км от Тайваня. По данным китайских СМИ, власти КНР перебросили в провинцию Фуцзянь реактивную систему залпового огня PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км.