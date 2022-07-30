У Байдена снова положительный тест на коронавирус

Антигенный тест президента США Джо Байдена показал в субботу положительный результат, глава государства чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, но возвращается на карантин. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром", - отметил доктор, добавив, что глава государства снова уходит на карантин.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. 27 июля президент США получил два отрицательных результата теста на COVID-19.