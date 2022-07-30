Пентагон успокоил: у США достаточно оружия

Израильский 7 канал пишет, что в пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что «очень скоро» будет объявлен новый пакет вооружений для Украины. Позже в тот же день два высокопоставленных чиновника Пентагона в телефонном разговоре с журналистами поддержали заявление Кирби. На сегодняшний день США предоставили Украине оборудование на 8,2 миллиарда долларов.

Пентагон заявил, что не стоит опасаться, что нынешние запасы США могут быть истощены в результате отправки Украине военной помощи на миллиарды долларов.

На вопрос, что из-за этого могут закончиться запасы в США, высокопоставленный военный чиновник сказал: «Каждый раз, когда мы принимаем решение… мы оцениваем относительные риски, связанные с этим оборудованием, поэтому у нас нет никаких опасений...».

Разговаривая с журналистами на условиях анонимности, он добавил, что Пентагон тратит много времени на то, чтобы убедиться, что американские военные могут «прежде всего защищать родину и выполнять все наши требования по всему миру, если потребуется».

Во время того же телефонного разговора с журналистами высокопоставленный представитель Минобороны США сказал, что предпринимаются «значительные усилия» по всем направлениям, чтобы гарантировать, что США могут продолжать производить то, что нужно Украине, «но также и то, что нужно нам».

На данный момент США поставили Украине высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), реактивные системы залпового огня (РСЗО), гаубицы, противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger, а также специализированные беспилотники Phoenix Ghos, похожие на дроны Switchblade.

США поставили Украине 12 HIMARS и предоставят еще четыре. Однако министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его стране потребуется «не менее 100» HIMARS, чтобы свести на нет успехи России в Донбассе.