США: сепаратистское движение в Калифорнии финансировалось разведкой России

Власти США обнародовали федеральное обвинительное заключение, согласно которому движение за отделение в Калифорнии было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в Соединенных Штатах. Сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией, сообщает Business Insider.

Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.

Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.