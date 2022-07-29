Гибель украинских военных в колонии: Киев «обеспечит справедливое наказание»

Deutsche Welle передает, что в списке погибших 48 человек, чьи имена названы; "двое скончались по дороге в больницу", их личности устанавливаются, заявили в российском Минобороны. В списке раненых 73 фамилии. По данным российского оборонного ведомства, на момент удара в колонии находились 193 военнопленных украинца.

Министерство обороны РФ в субботу опубликовало списки фамилий украинских военнопленных, как утверждается, погибших и раненных в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка в Донецкой области.

В свою очередь Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военнопленных. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, он обратился к Международному Красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в колонию и посетить раненых пленных украинцев.

Координационный штаб по обращению с военнопленными при главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявил, что РФ должна предоставить списки погибших и раненых в колонии в Еленовке украинских военнопленных.

В полку "Азов" расценили произошедшее в Еленовке как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности. Об этом заявил майор Никита Надточий, временно исполняющий обязанности командира "Азова". "Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились... Украина как государство обеспечит справедливое наказание", - подчеркнул он в видеообращении.